Re Carlo, tra gli invitati all'incoronazione anche l'ex marito di Camilla

L’incoronazione di Carlo III è alle porte e ha tutta l’aria di essere stata pensata come una cerimonia in famiglia. Allargata. Il sovrano ha deciso di invitare alla cerimonia fissata per il prossimo 6 maggio anche il primo marito di Camilla, l’ormai 83enne Andrew Parker-Bowles. Invitati anche i figli dell’ex coppia.

Una famiglia reale allargata

Tra i circa duemila ospiti che presenzieranno a Westmister Abbey la cerimonia di incoronazione del re Carlo e della regina Camilla, vedremo dunque anche Tom e Laura Parker-Bowles con la rispettiva prole: Lola e Fred (15 e 14 anni), figli del primo; i gemelli Gus e Louis (13 anni) ed Eliza (14 anni, nota per essere stata la damigella al matrimonio reale di Kate e William), figli della seconda. La scelta della famiglia reale di farsi immortalare, anche in questa ennesima importante occasione, come modello di famiglia allargata è, secondo la stampa britannica, la dimostrazione del fatto che i nuovi sovrani «non hanno paura di scuotere un po’ la tradizione per riflettere la realtà di una famiglia moderna e allargata».

Ok gli ex ma a numero chiuso

Pensandoci bene, il fatto che Andrew Parker-Bowles sia stato invitato a Westmister Abbey non è poi così strano. Sposati per ventidue anni, dopo il divorzio nel 1995 Camilla e Andrew hanno continuato a frequentarsi da buoni amici, da veri promotori insomma della famiglia allargata di cui sopra. Allargata sì, ma non a tutti gli ex. Il re e la regina hanno scelto di non invitare Sara Ferguson, ex moglie di Andrea di York. Pur non presenziando l’incoronazione, Fergie «la rossa» ha ricevuto un invito da parte del Re per il concerto al castello di Windsor il giorno successivo.