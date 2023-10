Dal 19 al 21 ottobre a Torino si terrà Reelations, la prima convention dei content creator. L’evento vedrà partecipare nomi noti al web come Andrea Pisani de iPanpers, Germano Lanzoni, ovvero il Milanese Imbruttito e Manuel Mercuri, il creator internazionale con 35 milioni di follower e avrà lo scopo di favorire le relazioni fra le varie figure del mondo online: dai creator agli Influencer passando per i social media manager.

Una rete di relazioni

Andra Visconti, fra gli organizzatori dell’evento, ha dichiarato lo scopo principale della tre giorni torinese: fare incontrare e collaborare tutte le personalità che lavorano con i social, per permettere loro di trovare qualcuno con cui poter condividere le difficoltà di questo mestiere, che da molti viene ancora sottovalutato.

Valori ed emozioni

Oltre a favorire le relazioni, Reelations ha lo scopo di aiutare i brand e i personal brand a usare strategie che possano permettere loro di promuovere valori e emozioni, andando al di là del singolo prodotto. Dall’altra parte la convention vuole anche far comprendere alle aziende l’importante lavoro che sta dietro la creazione di un video o di un contenuto social.

Giovani e creatività

La tre giorni vuole aiutare i giovani a capire le grandi opportunità che questo percorso lavorativo può offrire: non si tratta solo di fare soldi facilmente, ma al contrario di investire tempo e impegno per coltivare la propria creatività e riuscire a esprimerla al meglio per veicolare messaggi, anche importanti, tramite la propria arte.

Un evento imperdibile

Reelations sarà un evento possibile solo grazie ai numerosi partener e sponsor che hanno creduto in questo progetto: Spazio Group concessionaria DR, Canva, FERPI, FantaLegends, Synesthesia, IAAD, Sixtheleven, Gen Z now e i media partner Notizie.it e Cnc Media

Grazie alla convention per creator Reelations, Torino dal 19 al 21 ottobre diventa social, ospitando a Piazza Teresa Noce un evento unico fatto di creatività e intrattenimento, assolutamente imperdibile!