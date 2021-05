Dato che le discoteche non potrebbero riaprire nemmeno nelle regioni bianche, in molti stanno pensando a una diversa destinazione d'uso.

Secondo le ultime norme previste dal governo Draghi, le discoteche non dovrebbero rientrare tra le attività commerciali per cui è prevista l’imminente riapertura, nemmeno nelle regioni bianche. Tuttavia, proprio le regioni in questione starebbero pensando ad un escamotage per permettere ugualmente la loro riapertura al pubblico: proibendo cioè di ballare in pista ma consentendo il servizio di bar e ristorazione.