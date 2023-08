Tempo di rimpasto per il governo britannico. È delle prime ore di giovedì 31 agosto la notizia delle dimissioni del ministro della Difesa Ben Wallace. A darne conferma è il premier Rishi Sunak, che celebra in prima persona la (fine della) carriera di uno dei ministri più popolari dell’esecutivo Tory. Dalla Bbc, invece, il nome del sostituto già scelto da Sunak: Grant Shapps, cinquantaquattro anni e finora titolare dell’Energia.

L’antefatto

«Il Regno Unito è rispettato in tutto il mondo per le sue forze armate e tale rispetto è cresciuto ulteriormente dopo la guerra in Ucraina. So che sei d’accordo con me – si rivolge a Sunak in una lettera – sul fatto che non dobbiamo tornare ai giorni in cui la Difesa era vista come una spesa discrezionale da parte del governo e i risparmi venivano ottenuti svuotando» sostiene Wallace. Nel mese di luglio scorso, sull’ormai ex ministro erano piovute pesanti polemiche a causa di alcune sue considerazioni durante il vertice Nato tenuto a Vilnius. Di fronte all’ennesima richiesta di armamenti da parte dell’Ucraina, Wallace – stizzito – si era lasciato andare a commenti indesiderati, specificando di «non essere Amazon» e richiedendo più cautela nelle richieste poiché implicano «una rinuncia agli armamenti» in possesso degli alleati occidentali.

Chi è il nuovo ministro della Difesa Grant Shapps?

Tra i veterani dei governi Tory, Grant Shapps ha ricoperto più volte il ruolo di ministro nell’ultimo decennio: sotto David Cameron, sotto Boris Johnson e sotto Liz Truss (quando fu promosso alla guida degli Interni). Rimase fuori solo con Theresa May. Poco male, evidentemente. La scelta di Sunak ricade a sorpresa su di lui rispetto alle previsioni dei media britannici, che davano per favorito Tom Tugendhat, attuale viceministro dell’Interno e – come Wallace – ex militare.