Anche i grandi piangono. Fondata nel 1987 – in occasione del quinto compleanno di Kate – , la Party Pieces di Carol e Michael Middleton è presto diventata una delle aziende leader nel settore di addobbi e decorazioni per feste e ha dominato per anni nel commercio di tutto il Regno Unito. Con la pandemia il bilancio dell’azienda ha iniziato a zoppicare, fino ad arrivare al definitivo collasso.

Il nuovo proprietario

Non è bastato ai coniugi Middleton il prestito di circa 220mila sterline ottenuto dalla National Westminster Bank durante la quarantena per salvare la Party Pieces dal fallimento. Le restrizioni anti-Covid hanno decretato la fine degli affari dell’azienda dei coniugi, costretti a vendere la società all’imprenditore del settore James Sinclair alla cifra di 180mila sterline, con un pre-pack administration deal, ovvero una procedura che consente a un’azienda insolvente di vendere i propri beni a un acquirente prima di nominare gli amministratori.

Chi salderà il debito di 220mila sterline?

Il debito contratto con la National Westminster Bank è rimasto nel frattempo insoluto: saranno adesso i contribuenti a dover saldare l’80% in base alle regole entrate in vigore nel Regno Unito durante l’emergenza sanitaria per Covid-19, periodo in cui proprio le feste erano vietate.