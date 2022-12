Nuovo intervento per Katie Price: "Voglio le t***e più grandi del Paese"

Katie Price non si ferma con gli interventi.

La modella britannica 44enne ha deciso di sottoporsi ad un nuovo intervento di chirurgia plastica. Stando a quanto si apprende, la donna ha deciso operarsi ancora una volta al seno. Dietro a tale decisione c’è un obiettivo ben preciso, vale a dire diventare la donna con il seno più grande del Paese, una scelta questa che sta facendo parlare parecchio.

Katie Price, nuovo intervento al seno per la modella britannica: qual è il motivo

L’obiettivo è dunque quello di infrangere un nuovo record. Non solo. Pare che la modella 44enne miri a mantenere il suo corpo sempre tonico e giovane e proprio per questo motivo non temerebbe gli interventi di chirurgia plastica: “Voglio le t**** più grandi del Paese”, è quanto ha affermato con grande sicurezza. Le protesi da lei scelte – si apprende – sarebbero le 2120CC, un modello che si distinguerebbe per la sua voluminosità.

L’intervento

Stando a quanto si emerge da racconti forniti da persone molto vicine alla modella 44enne, Katie Price avrebbe affrontato l’intervento al seno con entusiasmo. Sembrebbe infatti che quando è arrivata nella struttura belga dove si è sottoposta all’operazione fosse felicissima e che stava aspettando con trepidazione che arrivasse il momento.