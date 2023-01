Regno unito, vince scommessa da 17mila euro, ma ha una brutta sorpresa

Liam Manifold (30 anni) è un ragazzo inglese nativo di Tutbury (Staffordshire).

Il giovane ha recentemente ricevuto una fortissima delusione dal puto di vista calcistico ed economico. Il 30enne aveva infatti vinto una scommessa da 17mila euro pronosticando la vittoria dell’Argentina ai mondiali, nel corso del match Francia-Argentina. Purtroppo per lui non ha visto un soldo, poiché al momento dell’incasso gli sono stati dati solamente 700 euro. Grande la frustrazione del ragazzo, che peraltro aveva inserito Lionel Messi eletto come migliore giocatore dei Mondiali in Qatar.

Per la scommessa, Liam aveva spesso circa 11 euro.

Vince scommessa da 17mila euro, ma non c’è nulla da festeggiare

Per la precisione, Liam aveva vinto la scommessa con una vera e propria “combo” pronosticando l’Argentina in finale, la vittoria della squadra allenata da Scaloni e Messi come miglior giocatore del torneo. Purtroppo la gioia del ragazzo si è immediatamente trasformata in delusione quando gli hanno dato solamente 700 euro.

Il 30enne ha pubblicato online la sua vicenda, affermando di aver subito una vera e propria “truffa”. Ma come mai ha ricevuto una somma molto più bassa di quanto gli sarebbe spettato inizialmente?

Liam: “Ho ricevuto un rimborso molto più basso”

A raccontare più dettagliatamente quanto accaduto è stato lo stesso Liam Manifold, tramite alcune dichiarazioni riportate da Fanpage: “Sono andato a incassare la scommessa e mi hanno detto che non poteva essere piazzata e mi hanno offerto un rimborso molto più basso”.

Lo scommettitore ha spiegato che la storia non finisce qui, in quanto si è rivolto a un comitato di reclamo indipendente. Al momento è in attesa di una risposta. Tuttavia, Liam ha aggiunto di essere stato contattato da diverse agenzie dopo la denuncia. Queste gli hanno promesso il giusto pagamento nel caso in cui decidesse di scommettere da loro.