Resta incastrato sotto il quad, salvato in extremis

Soccorritori costretti a procedere a piedi in una zona impervia per aiutare un uomo che era restato incastrato sotto il quad a Frigole

Grave incidente nelle ore precedenti il Capodanno in Puglia, dove un uomo resta incastrato sotto il quad e viene salvato in extremis.

Un 40enne leccese rimane schiacciato dal mezzo per diverso tempo e viene soccorso in ipotermia. L’incidente si è verificato a Frigole, in località Acquatina, dove la vittima è stata trovata in condizioni gravi, incastrata sotto il quad di cui aveva perso il controllo e che lo aveva travolto durante una salita nel corso della quale il mezzo si era imbarcato di lato e rovesciato.

Resta incastrato sotto il quad per ore

Il 40enne aveva un principio di ipotermia e diverse ferite severe.

Da quanto si apprende in quella zona la copertura telefonica è scarsa ed i soccorsi sono stati allertati dopo tempo. A preoccuparsi alcuni amici che non vedendolo rientrare del giro in quad hanno attivato le ricerche al buio ed hanno trovato l’uomo esanime.

Soccorritori costretti a procedere a piedi

Il 118 allertato è arrivato subito con un’ambulanza e un’auto medica. Il terreno però era accidentato ed il personale di soccorso ha dovuto procedere a piedi per un po’ con un fuoristrada a fare da apripista.

L’uomo è stato disincastrato e condotto a razzo in ospedale con un trauma toracico, ferite al volto e fratture agli arti superiori.