"Ti sotterro", "per me sei morta" scriveva il 16enne alla ex fidanzata prima di condividere una sua foto nuda

Un ragazzo di 16 anni di Caltanissetta è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di minaccia, atti persecutori e diffusione di immagini sessualmente esplicite.

Le minacce e la diffusione delle foto

I carabinieri hanno dato il via alle indagini in seguito alla denuncia della ex ragazza del 16enne.

Il giorno che la giovane si è presentata in caserma per la denuncia aveva ricevuto dall’ex 125 messaggi e 8 telefonate. Ai carabinieri ha raccontato di essere perseguitata su Instagram dal ragazzo con condotte molestie e intimidatorie culminate con la pubblicazione nelle storie di una sua foto nuda.

L’arresto

I militari si sono recati dunque a casa del 16enne, sequestrandogli il telefono sul quale sono stati trovati messaggi allarmanti e intimidatori come “Ti sotterro…”, e ancora “Per me sei morta, sei una falsa che non si ama più e che illude, ma tranquilla ora ci penso io”.

Poi sono arrivate le minacce di pubblicare contenuti sessualmente espliciti della ragazza e infine la condivisione della foto di nudo.

Il 16enne si trova agli arresti domiciliari con l’obbligo di restare in casa dalle 20 alle 7 e con il divieto di avvicinare la vittima o contattarla.