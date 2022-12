Riccardo Fogli ha pronunciato una bestemmia al GF Vip e per questo potrebbe rischiare la squalifica dal programma.

Riccardo Fogli: la bestemmia

A meno di 24 ore dal suo ingresso al GF Vip, Riccardo Fogli ha pronunciato una bestemmia in diretta tv e, per questo, potrebbe rischiare di essere squalificato dal programma. In particolare il cantante, mentre parlava con gli altri concorrenti, ha detto: “Però io mangio tre uova e dico P* Madonna ho mangiato tre uova”. Le sue parole hanno presto fatto il giro della rete e, in queste ore, in tanti stanno chiedendo al programma di prendere provvedimenti.

Al momento dai canali ufficiali del GF Vip non sono giunti comunicati in merito alla vicenda.

L’ordinamento italiano non include infatti tra le “bestemmie” le parole offensive contro la madre di Gesù e i santi, e quindi dal punto di vista giuridico la frase pronunciata da Fogli non è da ritenersi un reato.

I casi precedenti

Già nelle precedenti edizioni alcuni concorrenti del reality show sono stati squalificati per aver bestemmiato.

Uno dei casi più eclatanti è stato quello di Stefano Bettarini che, dopo esser stato squalificato dal programma, si è più volte scagliato contro la decisione presa dalla produzione del reality show. Il compagno di Nicoletta Larini ha anche più volte precisato che la sua non sarebbe stata una vera e propria bestemmia, quanto piuttosto un comune intercalare della lingua toscana.