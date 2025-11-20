Negli ultimi giorni, un’importante allerta alimentare ha colpito i consumatori italiani: il Ministero della Salute ha segnalato il ritiro immediato di latte in polvere a marchio ByHeart Whole Nutrition. Questo provvedimento è stato preso in risposta a un’epidemia di botulismo infantile che ha interessato gli Stati Uniti, dove sono stati ricoverati 23 bambini a causa del consumo di questo prodotto.

L’allerta si estende anche a livello internazionale, dato che il latte è stato venduto tramite piattaforme online, inclusa Amazon.

Origine dell’allerta

Il Ministero della Salute ha attivato l’allerta il 19 novembre, seguendo le comunicazioni provenienti dal Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitensi. Queste autorità hanno confermato la correlazione tra i casi di botulismo e il latte in polvere della ByHeart, richiamando l’attenzione su un problema che ha già colpito diversi stati americani.

Dettagli sui casi di botulismo

Finora, sono stati registrati 23 casi, inclusi alcuni sospetti, distribuiti in 13 stati. I sintomi del botulismo infantile, che possono includere debolezza muscolare e difficoltà a nutrirsi, sono stati riscontrati nei bambini coinvolti, i quali hanno necessitato di ricovero ospedaliero. Le autorità sanitarie hanno avviato indagini per comprendere meglio la fonte di questa contaminazione.

Misure di sicurezza e raccomandazioni

In risposta all’emergenza, l’azienda ByHeart ha deciso di ritirare dal mercato tutti i lotti di latte in polvere distribuiti a partire dall’11 novembre. Questo provvedimento è stato comunicato ai consumatori attraverso i canali di vendita, come Amazon, dove il prodotto era disponibile. Gli acquirenti sono stati avvisati di non consumare il latte e di verificare la presenza di eventuali confezioni nel proprio domicilio.

Precauzioni per i genitori

Il Ministero della Salute consiglia a tutti i genitori di interrompere l’uso dei prodotti ByHeart e di monitorare attentamente la salute dei bambini che potrebbero aver consumato il latte in polvere. È importante prestare attenzione ai sintomi del botulismo, che possono manifestarsi anche alcune settimane dopo l’assunzione. Si raccomanda di contattare immediatamente un medico se si notano segni preoccupanti, come stitichezza o debolezza muscolare.

Questo richiamo rappresenta un’importante misura di sicurezza per proteggere la salute dei più piccoli. La tempestività delle autorità sanitarie e delle aziende coinvolte è fondamentale per evitare ulteriori casi di intossicazione alimentare e garantire la sicurezza dei prodotti destinati all’infanzia.