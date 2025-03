Un tragico anniversario

Il segna un giorno tragico nella storia italiana: l’assassinio di Ezio Tarantelli, un economista e docente universitario, vittima del terrorismo delle Brigate Rosse. Tarantelli, che aveva dedicato la sua vita allo studio dell’economia del lavoro e alla giustizia sociale, venne ucciso mentre usciva dall’Università La Sapienza, dove aveva appena tenuto una lezione. La sua morte, avvenuta in un agguato brutale, ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva del Paese.

Il contributo di Tarantelli all’economia italiana

Ezio Tarantelli era un uomo di grande spessore intellettuale, noto per il suo impegno nel sindacato e per la direzione dell’Isel, un centro di ricerca sul mercato del lavoro. I suoi studi si concentravano sui problemi dell’occupazione e sulle politiche economiche necessarie per affrontarli. Tarantelli era un convinto sostenitore di un approccio che mettesse al centro la giustizia sociale, e le sue idee vennero parzialmente attuate con l’accordo tra governo e sindacati sul raffreddamento della scala mobile. Tuttavia, il suo pensiero si scontrò con le divisioni interne al sindacalismo, culminando in un referendum che non passò.

Il ricordo di un martire della democrazia

A quarant’anni dalla sua morte, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto rendere omaggio a Tarantelli, sottolineando il suo ruolo di intellettuale aperto al confronto e impegnato nel miglioramento della società. Mattarella ha evidenziato come l’agguato mortale fosse motivato da un fanatismo ideologico aberrante, che mirava a silenziare una voce critica e propositiva. Tarantelli, con la sua dedizione all’insegnamento e alla ricerca, è diventato un simbolo della lotta per la democrazia e per i diritti dei lavoratori.

Un’eredità che vive

La figura di Ezio Tarantelli continua a ispirare le nuove generazioni di economisti e attivisti. La sua eredità di pensiero e di impegno sociale è più che mai attuale, in un contesto in cui le sfide economiche e sociali richiedono un approccio che unisca competenza e giustizia. In questo giorno di commemorazione, è fondamentale ricordare non solo l’uccisione di un uomo, ma anche il valore delle sue idee e il suo contributo alla costruzione di una società più equa.