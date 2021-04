Ricoverato in gravissime condizioni il rapper DMX: possibile morte cerebrale

Il mondo della musica è in tensione. Il noto rapper DMX è stato ricoverato in gravissime condizioni a seguito di un'overdose.

Attimi difficili per il mondo della musica e la scena RAP che conta. Il noto rapper DMX è stato ricoverato in gravissime condizioni dopo aver avuto un’overdose lo scorso venerdì notte. Stando a quanto alcune fonti locali potrebbe essere stata dichiarata la morte cerebrale, mentre TMZ primo media ad aver dato la notizia del ricovero dell’artista avrebbe invece riferito che il rapper seppur in gravissime condizioni manifesterebbe alcune attività dal punto di vista cerebrale.

Nel frattempo i fan di tutto il mondo del rapper si augurano che il cantante che possa riprendersi.

Ricoverato in gravissime condizioni il rapper DMX

Il mondo della musica hip hop e non solo è sotto shock. Il rapper Earl Simmons in arte DMX si trova ricoverato in gravissime condizioni a seguito di un’overdose di droga lo scorso venerdì notte. Una vita quella di DMX dentro e fuori dai centri di riabilitazione nel tentativo di ripulirsi dalle sostanze stupefacenti.

Negli ultimi tempi avrebbe inoltre persino reso noto di stare meglio e di aver iniziato un percorso per riscoprire le sue radici spirituale. Eppure nonostante ciò tutto questo non sarebbe bastato. Intorno alle ore 23 del 2 aprile DMX è stato colpito da un’infarto e ricoverato d’urgenza in condizioni critiche.

Ad ogni modo non sarebbero ancora note le condizioni di salute del rapper. Stando a quanto riportato da TMZ, il rapper riscontrerebbe alcune attività dal punto di vista cerebrale, mentre altri avrebbero dichiarato che per l’artista sarebbe stata dichiarata la morte cerebrale.

Sono moltissimi i fan e non che hanno dedicato una preghiera e un pensiero al rapper. “Le preghiere vanno al rapper e alla sua famiglia” le parole di un utente.

Prayers going out to #DMX and his family truly hoping he pulls thru, this mans a legend & we’re hoping he can stay a Living one 😔🙏 Damn DMX ! pic.twitter.com/0cL8cs72NA — Dominique Jackson (@RapSheetTv) April 3, 2021