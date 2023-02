Rihanna incinta del secondo figlio: l'esibizione conquista i fan

Rihanna ha mostrato il suo secondo pancione per la prima volta al Super Bowl.

Rihanna si è esibita allo show del Super Bowl e per la prima volta ha mostrato il suo pancione.

La popstar è in attesa del suo secondo figlio.

Rihanna: il secondo figlio

Rihanna ha lasciato tutti di stucco durante la sua esibizione al Super Bowl, dove non ha nascosto il suo enorme pancione. La popstar aspetta il suo secondo figlio dopo che, un anno fa, è diventata madre per la prima volta. La notizia della sua gravidanza è stata confermata dal suo staff, ma Rihanna ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione (come del resto aveva fatto anche durante la sua prima gravidanza).

La cantante ha avuto il suo primo figlio insieme al rapper ASAP Rocky, ma il nome del bambino resta tutt’ora top secret.

“Quando diventi mamma c’è qualcosa che ti succede dentro, un momento in cui pensi che puoi conquistare il mondo. E il Super Bowl è uno dei palcoscenici più grandi: da una parte ti fa paura, ma dall’altra è la sfida più grande di tutte, ed è importante che mio figlio lo veda”, ha dichiarato la cantante in seguito alla nascita del suo primo figlio e in merito alla sua partecipazione al Super Bowl.

In tanti tra i suoi fan sono impazienti di saperne di più in merito alla sua gravidanza e si chiedono se in futuro la cantante si deciderà a parlarne apertamente. Rihanna ha vissuto momenti difficili nel 2022 quando, a seguito della nascita del suo bambino, il suo compagno è stato arrestato.