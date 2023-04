Rimini, incendio alla stazione: due auto della Polfer date alle fiamme

Che si sia trattato di un incendio doloso non ci sono dubbi: due automobili della Polfer sono andate a fuoco nel parcheggio della stazione di Rimini, ed è caccia ai responsabili.

Incendio alla stazione di Rimini: a fuoco due auto della Polfer

Erano le prime ore della mattina di ieri, giovedì 20 aprile, quando due automobili, una Jeep Renegade ed un’Alfa Romeo parcheggiate l’una accanto all’altra, sono andate in cenere nel parcheggio della stazione di Rimini. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, ma il personale del 115 non ha potuto fare nulla per evitare che le due macchine venissero distrutte dalle fiamme.

È incendio doloso: si cercano i responsabili

Gli agenti della polizia scientifica che sono arrivati sul luogo dell’incendio hanno effettuato tuttii rilievi del caso. Le immagini delle telecamere di sicurezza sono già stati controllati e non ci sono dubbi che si sia trattato di un incendio doloso: si vedono due persone incappucciate avvicinarsi alle auto e cospargere sopra di esse quello che sembra essere un liquido infiammabile. Ora non resta che da capire l’esatta dinamica dell’accaduto, e le sue motivazioni, oltre ad identificare i responsabili dell’incendio.