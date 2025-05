La speranza torna a fiorire

In Salento, un fenomeno sorprendente sta catturando l’attenzione di agricoltori e studiosi: centinaia di ulivi, un tempo colpiti dalla devastante Xylella, stanno rifiorendo spontaneamente. Questo evento rappresenta una luce di speranza per un settore che ha sofferto enormemente negli ultimi anni. Dal 2013, il batterio ha messo in ginocchio oltre 8mila chilometri quadrati di uliveti, causando danni economici stimati in quasi 3 miliardi di euro.

Tuttavia, la natura sembra aver trovato un modo per reagire, e gli agricoltori iniziano a vedere segni di ripresa.

Un abbassamento del livello batteriologico

Michele Lastilla, direttore del Parco regionale delle Dune costiere, ha confermato che, sebbene la Xylella non sia stata sconfitta, c’è un chiaro abbassamento del livello batteriologico. “Il batterio non fa più paura”, affermano gli agricoltori, che ora osservano con ottimismo il ritorno alla vita dei loro ulivi. Questo cambiamento non solo rappresenta un miglioramento della salute delle piante, ma potrebbe anche significare un ritorno alla produzione di frutti di qualità sorprendente, un aspetto fondamentale per l’economia locale.

Un futuro da costruire

Le immagini di ulivi in fiore e le interviste con gli agricoltori stanno diventando sempre più comuni tra Lecce e Taranto, dove il direttore del Parco è attivamente coinvolto nel monitoraggio della situazione. La comunità agricola si sta unendo per affrontare le sfide future, con la speranza che questa rinascita possa portare a una nuova era di prosperità per il Salento. La resilienza della natura e la determinazione degli agricoltori potrebbero rivelarsi la chiave per superare le avversità e ripristinare la bellezza e la produttività di questa terra.