Dopo ore di apprensione ed una escursione senza ritorno in hotel è stato finalmente rintracciato l’attore tedesco scomparso in Alta Val d’Ossola

Rintracciato l’attore tedesco scomparso in Alta Val d’Ossola, Volker Bruch sta girando un film con Riccardo Scamarcio ma da oltre 15 ore se ne erano perse le tracce e solo oggi, 12 giugno, il 42enne attore è stato contattato telefonicamente dai volontari del Soccorso alpino e i militari del Sagf delle Fiamme Gialle che dalla tarda mattinata avevano avviato le sue ricerche.

Ma perché si temeva per le sorti di Bruch?

Rintracciato l’attore tedesco scomparso

Perché l’attore si era allontanato ieri da Riale, una frazione di Formazza, per una passeggiata, ma non era rientrato in hotel e dopo qualche ora si era iniziato a pensare al peggio, magari ad un incidente in montagna durante quella escursione. Volker fa parte del cast del film “2Win”, una pellicola con protagonista il nostro Riccardo Scamarcio, ambientata nel mondo delle auto da rally.

I media locali spiegano che malgrado il 42enne sia stato contattato ed abbia rassicurato tutti di stare bene il soccorso alpino sta cercando di rintracciarlo per aiutarlo a scendere a valle.

Una location suggestiva e in quota

In Val Formazza, alta Ossola, le riprese del film sul mondo del rally e in particolare sui Mondiali del 1983, sono iniziate da giorni. La produzione ha individuato come location la piana Riale, la cascata del Toce e il Lago di Morasco: si tratta di spot in quota molto vicini alle cime che danno sulla vicina Svizzera, che dista molto poco dal set.