Un incidente avvenuto in una vasca idromassaggio di un hotel a Pennabilli, nel Riminese, si è trasformato in una drammatica vicenda di cronaca: un 12enne è stato risucchiato dal sistema di aspirazione ed è stato sott’acqua per diversi minuti, riportando danni irreversibili. Dopo giorni di ricovero all’ospedale Infermi di Rimini, questo pomeriggio è arrivato il bollettino drammatico.

12enne risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio a Pennabilli

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, nel giorno di Pasqua il minore sarebbe rimasto intrappolato con una gamba in un bocchettone di aspirazione della vasca, venendo “risucchiato da un bocchettone” mentre si trovava insieme ai familiari nella struttura ricettiva. Il flusso d’acqua lo avrebbe mantenuto sommerso, impedendogli di riemergere per diversi istanti, forse minuti, fino all’allarme lanciato dai genitori che si sono accorti della situazione.

Estratto in arresto cardiaco, è stato rianimato sul posto e trasferito d’urgenza in elicottero all’ospedale di Rimini, dove il cuore è stato riattivato, ma senza mai ripresa della coscienza.

Nel frattempo, la Procura ha avviato un’inchiesta e disposto il sequestro della vasca idromassaggio per verifiche su manutenzione e sistemi di sicurezza; l’ipotesi di reato iniziale di lesioni gravissime potrebbe evolvere in omicidio colposo. Tra gli elementi al vaglio figurano le condizioni delle griglie di protezione, la potenza dell’impianto e il rispetto delle normative vigenti. Inoltre, come riportato da Rai News, la salma del 12enne sarà tenuta sotto sequestro per gli accertamenti medico-legali, mentre i genitori hanno manifestato la volontà di procedere con la donazione degli organi.

“Morte cerebrale”. Risucchiato nella vasca idromassaggio: drammatico quadro clinico del 12enne dopo giorni di ricovero

Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 9 aprile, i medici dell’ospedale Infermi di Rimini hanno dichiarato la morte cerebrale del dodicenne originario di San Benedetto del Tronto, rimasto coinvolto in un grave incidente in una vasca idromassaggio di un hotel a Pennabilli, nel Riminese. Il ragazzo, in vacanza con i familiari durante il periodo pasquale, era stato ricoverato in condizioni critiche dopo un intervento di soccorso particolarmente complesso. Nonostante gli sforzi del personale sanitario e i tentativi di rianimazione, non ha mai recuperato conoscenza.