Rita De Crescenzo a casa di Maria De Filippi: "Le ho portato zucchero e caffè"

La TikToker Rita De Crescenzo si è recata sotto la casa di Maria De Filippi nel quartiere Parioli a Roma e ha svelato perché.

Rita De Crescenzo ha deciso di recarsi sotto la casa di Maria De Filippi a Roma e ha raccontato la sua impresa via social. A quanto pare la TikToker, intenzionata a esprimere le sue condoglianze al noto volto tv a causa della recente scomparsa del marito, Maurizio Costanzo, avrebbe lasciato al portiere dello stabile un pacco di caffè e zucchero.

“Sono alle spalle della villa dove abita Maria. Il pacco col caffé sta qui. Quando prometto una cosa ai miei followers, lo faccio. Lascio tutto al portiere perché la De Filippi non c’è”, ha dichirato la De Crescenzo, che ha subito fatto il pieno di like tra i fan. Come lei in tantissimi hanno voluto esprimere il loro calore e la loro solidarietà a Maria De Filippi, rimasta visibilmente provata e addolorata dalla scomparsa improvvisa di suo marito.

Lo scorso 3 marzo la conduttrice è tornata a lavoro negli studi tv e, attraverso un messaggio ufficiale condiviso dai suoi programmi, ha ringraziato tutti coloro che le sono stati accanto in questo momento per lei tanto doloroso e delicato.