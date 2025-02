Il fascino di Roccaraso e la tradizione di Rita

Roccaraso, una delle località montane più rinomate d’Abruzzo, è diventata il palcoscenico ideale per Rita De Crescenzo, influencer e tiktoker napoletana. Ogni anno, con l’arrivo della neve, Rita si reca in questo incantevole luogo per condividere la sua passione per la montagna con i suoi follower. “È una tradizione, ogni anno quando c’è la neve vado a Roccaraso”, afferma con entusiasmo, sottolineando come i suoi video non siano motivati da guadagni, ma dalla volontà di mostrare la bellezza del posto. La sua presenza sui social ha creato un legame speciale con il pubblico, che attende con ansia le sue dirette mattutine.

Successi e polemiche: la risposta di Rita

Nonostante il suo successo, Rita non è immune da critiche. In un’intervista, ha affrontato le accuse riguardanti presunti guadagni “in nero”. “Qua nessuno fa niente gratuitamente, ma soldi a nero non né prendo”, ha dichiarato, cercando di chiarire la sua posizione. La tiktoker, che in passato ha avuto legami controversi, come un arresto per spaccio nel 2017, ha voluto mettere in evidenza come la sua carriera si basi su un autentico rapporto con i suoi fan. “Tutto quello che faccio vedere piace tanto, come dice mio figlio: sono un buon prodotto”, ha aggiunto, evidenziando la sua determinazione a mantenere un’immagine positiva.

Un futuro luminoso: la crescita della popolarità

Il manager di Rita, Pietro Pelagalli, ha confermato l’aumento della richiesta per le sue serate, affermando che “dopo Roccaraso, la richiesta delle sue serate è triplicata”. Questo dimostra come la tiktoker stia riuscendo a trasformare la sua popolarità in opportunità concrete, nonostante le polemiche. La sua capacità di attrarre l’attenzione e mantenere un legame autentico con il pubblico è ciò che la distingue in un panorama social sempre più competitivo. Con un seguito in crescita e una presenza costante sui social, Rita De Crescenzo continua a scrivere la sua storia, tra successi e sfide.