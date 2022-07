Rita Dalla Chiesa parteciperà al Gf Vip? Le parole della conduttrice

Rita Dalla Chiesa sembra attratta dall'idea di entrare nella casa più spiata d'Italia, ma un elemento continua a turbarla.

Rita Dalla Chiesa entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 7?

Rita Dalla Chiesa vorrebbe entrare nella casa del Gf Vip, ma…

La conduttrice sembrava essere in procinto di firmare l’accordo con la produzione del reality, quando la notizia della sua partecipazione era invece stata smentita.

Nel corso di un’intervista al magazine Nuovo Tv la stessa Rita Dalla Chiesa ha di nuovo cambiato le carte in tavola, ammettendo che sta riflettendo sulla questione. Come dichiarato, da un lato le piacerebbe molto provare quest’esperienza, dall’altro teme di sentire troppo la mancanza dei suoi cari, in particolare della figlia, del nipote e del cagnolino.

Quali personaggi potrebbero partecipare al reality?

Tra gli altri personaggi che sembrano essere vicini a partecipare al GF Vip 7, troviamo Antonino Spinalbese, Charlie Gnocchi e Chadia Rodriguez.

Sembrano invece da depennare i nomi di Guendalina Canessa, Alvaro Vitali e Manuela Arcuri.

Il via è in programma il 12 settembre

Il GF Vip 7 dovrebbe iniziare lunedì 12 settembre 2022, con un doppio appuntamento settimanale venerdì 16.

