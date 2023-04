Ritorno di fiamma per Shawn Mendes e Camila Cabello? Il bacio al Coachella at...

La storia d’amore tra Shawn Mendes e Camila Cabello ha fatto sognare tantissime persone, poi la rottura dopo circa due anni di relazione a novembre 2021. Ora a un anno e mezzo di distanza, l’amore potrebbe essere nato di nuovo: i due cantanti sono stati “paparazzati” proprio mentre si stavano dando un tenero bacio al Coachella. A questo punto ci si chiede se le rose torneranno a fiorire.

Shawn Mendes e Camila Cabello sono tornati insieme? Il bacio è virale

La notizia è arrivata in modo davvero inaspettato. Stando a quanto si apprende, i due giovani sono stati sorpresi al festival mentre stavano bevendo qualcosa con degli amici. Il rapporto tra i due, nonostante la rottura, non si è mai chiuso veramente e anzi sono rimasti in buoni rapporti: “Ciao a tutti ragazzi, abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione, ma l’amore che proviamo l’un l’altra come persone è più forte adesso che mai. Abbiamo iniziato la nostra storia come migliori amici e adesso continueremo ad essere bff. Entrambi abbiamo sempre apprezzato il vostro supporto, fin dall’inizio e continueremo a farlo”, è quanto avevano dichiarato nel comunicato. Il tweet pubblicato nella mattinata ha colto di sorpresa i moltissimi fan della coppia che sperano che i due cantanti possano tornare presto insieme: “Tornate insieme per favore”, è solo uno dei commenti.

Le successive relazioni di Shawn Mendes

In seguito alla rottura con l’artista cubana, Mendes si era legato alla chiroterapeuta Jocelyne Mirando. La storia con la professionista, di 26 anni più grande, è durata per qualche tempo, poi la “paparazzata” con Sabrina Carpenter ed ora questo bacio che potrebbe riportare i due cantanti a dove tutto aveva avuto inizio.