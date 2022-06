Ritorno di fiamma tra Speranza Capasso e Alberto Maritato: un'altra possibilità per gli ex volti di Temptation Island.

Ennesimo ritorno di fiamma tra Speranza Capasso e Alberto Maritato. I due ex volti di Temptation Island hanno deciso di dare ancora una possibilità alla loro relazione e lo hanno annunciato via Instagram.

Speranza Capasso e Alberto Maritato: ritorno di fiamma

Con un lungo post social, Speranza Capasso e Alberto Maritato hanno annunciato il ritorno di fiamma. I due ex volti di Temptation Island si erano lasciati lo scorso gennaio e il ragazzo aveva intrapreso anche un’altra relazione. Nonostante tutto, negli ultimi tempi hanno deciso ancora una volta di dare un’altra possibilità alla loro relazione.

L’annuncio di Speranza e Alberto

Via Instagram, Speranza e Alberto hanno condiviso alcuni scatti insieme.

A didascalia, si legge:

“È inutile negarlo, prima di pubblicare questa foto ci siamo fatti mille problemi. Se ci facciamo ancora oggi tanti problemi nel pubblicare questa cosa bella è perché vi assicuro che un po’ di paura dopo tutto c’è sempre. La paura di deludere i nostri cari, i nostri amici e soprattutto voi che credete in noi da sempre. Però noi siamo fatti così. Dopo 18 anni non vogliamo nasconderci per paura di deludere. Grazie infinitamente”.

Capasso e Maritato riusciranno a far funzionare la loro relazione? La speranza dei fan è che Alberto abbia finalmente messo la testa a posto, anche se il vecchio detto ‘Il lupo perde il pelo, ma non il vizio’ sembra essere calzante come non mai.

Speranza e Alberto a Temptation Island

Speranza e Alberto avevano partecipato a Temptation Island per mettere alla prova la loro relazione che andava avanti da 16 anni. La Capasso aveva perdonato diversi tradimenti del fidanzato ed era piuttosto provata dal suo atteggiamento. Nel programma delle tentazioni, non a caso, l’uomo non ha cambiato registro e le ha dato l’ennesima dimostrazione di non essere una persona affidabile. Al falò di confronto di sono lasciati e, poco dopo, Maritato ha provato a riconquistarla con una priposta di matrimonio.

Alla fine della fiera, Speranza aveva accettato di tornare con lui, ma lo scorso gennaio è arrivato un nuovo addio. Il motivo dell’ultima rottura? Alberto non era cambiato per niente.