Ritorno in Italia delle Vittime dell'Incendio di Crans-Montana: Un Tributo alla Memoria

Le salme delle vittime di Crans-Montana sono rientrate in Italia, segnando un momento di profondo dolore e unità nazionale. La comunità si unisce nel ricordo e nella celebrazione delle vite perdute, esprimendo solidarietà e vicinanza alle famiglie colpite da questa tragica perdita.

Nella giornata odierna, l’Italia ha dato l’ultimo saluto a cinque delle sei giovani vittime dell’incendio che ha devastato il locale Le Constellation a Crans-Montana durante le celebrazioni di Capodanno. Le salme sono state accolte all’aeroporto di Milano Linate, dove sono giunti anche rappresentanti delle più alte cariche istituzionali.

Un’accoglienza solenne

Alle 12:50, un volo dell’Aeronautica Militare ha trasportato a Linate i feretri, accolti da una folla rispettosa e silenziosa. Tra i presenti, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, insieme ad altri esponenti delle istituzioni, tra cui il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alberto Barachini.

Un momento di grande commozione

All’arrivo dei feretri, il presidente Fontana ha espresso vicinanza alle famiglie, sottolineando la forza dimostrata dai genitori dei ragazzi. “Cerchiamo di far sentire il nostro supporto in un momento così difficile”, ha dichiarato, evidenziando l’importanza della comunità nel sostenere chi ha subito questa immensa perdita.

Il rimpatrio delle salme

Le salme, dopo essere state accolte a Milano, proseguiranno il loro viaggio verso le rispettive città: Bologna e Genova. Il volo ha trasportato anche la salma di Riccardo Minghetti, che sarà riportata a Roma. Questo gesto rappresenta non solo un ritorno a casa, ma anche un tributo alla memoria di giovani vite spezzate.

Funerali e commemorazioni

In concomitanza con il rimpatrio, sono stati programmati eventi commemorativi. La basilica di Sant’Ambrogio a Milano ospiterà la camera ardente per Achille Barosi, uno dei ragazzi deceduti. I funerali sono previsti per mercoledì prossimo. La comunità si unisce in un momento di riflessione e rispetto per le vittime.

Richieste di giustizia e sicurezza

Le famiglie colpite dalla tragedia hanno espresso la loro richiesta di giustizia. Gian Lorenzo Cornado, ambasciatore d’Italia in Svizzera, ha riferito che le autorità elvetiche stanno collaborando attivamente per fare luce sulla vicenda. La questione della sicurezza è emersa come un tema cruciale, con richieste di indagini approfondite sulle misure di sicurezza adottate dal locale dove è avvenuto l’incendio.

Le responsabilità del locale

Il locale Le Constellation aveva presentato di recente una richiesta di ampliamento, sollevando preoccupazioni riguardo alle norme di sicurezza. Le autorità stanno verificando se le condizioni interne abbiano contribuito a trasformare la tragedia in un evento evitabile. Le indagini sono in corso e si prevede che emergeranno ulteriori dettagli nei prossimi giorni.

Questo tragico evento ha colpito profondamente non solo le famiglie coinvolte, ma l’intera nazione, che si stringe attorno a loro in un momento di grande dolore. Un minuto di silenzio sarà osservato nelle scuole italiane in memoria delle vittime, un gesto simbolico per riflettere su quanto accaduto e sull’importanza di garantire la sicurezza in tutti i luoghi di aggregazione.