Rivelazioni sul caso di Garlasco: Dna subungueale e implicazioni legali

Il delitto di Garlasco continua a essere al centro di un acceso dibattito, soprattutto alla luce di nuove scoperte che potrebbero gettare nuova luce sulla tragica vicenda di Chiara Poggi. Recenti analisi hanno rivelato la presenza di un Dna subungueale significativo, rinvenuto sotto l’unghia di un dito della vittima, un dettaglio che suggerisce un contatto diretto, probabilmente in un contesto di difesa.

Le evidenze del Dna subungueale

Durante un episodio del programma Ore 14 su Rai2, condotto da Milo Infante, è stato evidenziato come sul dito della mano destra di Chiara, presumibilmente il mignolo, sia stato rinvenuto un quantitativo di Dna che è stato definito come “molto elevato”. Questo Dna è stato identificato come subungueale, il che implica che è stato trasferito in seguito a un contatto diretto, piuttosto che tramite un trasferimento occasionale, come quello che potrebbe avvenire toccando un oggetto.

Il contesto delle indagini

È importante notare che nel 2007, durante le prime indagini, i Ris di Parma non eseguirono tamponi su questi frammenti di unghie, ritenendoli di dimensioni insufficienti. Tuttavia, ora, grazie a una nuova valutazione, è emerso che i campioni non solo contenevano Dna, ma che la sua conservazione era migliore rispetto ad altri reperti analizzati fino a quel momento. Questo ha portato a una rivalutazione delle evidenze raccolte e ha riacceso l’interesse sul caso.

Il ruolo di Luciano Garofano e la consulenza controversa

Nel frattempo, il nome di Luciano Garofano, ex consulente di Andrea Sempio, è tornato al centro delle cronache. La sua consulenza ha sollevato polemiche in relazione all’inchiesta sulla rete di corruzione legata al caso di Garlasco. Garofano è stato coinvolto in una maxi-inchiesta che ha portato a indagini su Giuseppe Sempio, padre di Andrea, e sull’ex procuratore Mario Venditti.

Le implicazioni legali della consulenza

Durante la trasmissione Ore 14, la criminologa Roberta Bruzzone ha commentato l’operato di Garofano, sottolineando che il materiale di analisi era stato inviato in modo improprio anche ad altre autorità, suscitando interrogativi sulla trasparenza delle procedure legali. Bruzzone ha messo in evidenza come le consulenze di Garofano, che indicavano una compatibilità del Dna con Andrea Sempio, contribuiscano a creare confusione e a sollevare dubbi sulla legittimità di certe pratiche investigative.

Reazioni e opinioni pubbliche

Il caso di Garlasco ha suscitato un ampio dibattito anche sui social media, dove utenti hanno espresso indignazione e scetticismo riguardo alle pratiche investigative e alle consulenze legali. Molti hanno messo in discussione le decisioni che hanno portato all’archiviazione del caso di Andrea Sempio, chiedendosi se si sia trattato di una vera giustizia o di un insabbiamento.

Insomma, il delitto di Garlasco non è solo un caso di cronaca nera, ma un intricato puzzle legale e umano che continua a suscitare interrogativi e a richiedere risposte. La nuova evidenza del Dna subungueale potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro dell’inchiesta e per la ricerca della verità.