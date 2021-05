Roberta Di Padua replica alle accuse, lo sfogo: “Stiamo superando il limite, poi sono ca**i amari”

Roberta Di Padua, celebre volto di Uomini e Donne, risponde alle critiche di chi crede stia solo cercando visibilità.

Dopo i problemi con Riccardo, Roberta Di Padua affida ai social il suo sfogo: molti telespettatori pare abbiano creduto alle parole del corteggiatore e lei è finita nel mirino delle critiche. Ora è arrivata la sua risposta.

Roberta Di Padua, il suo sfogo

“Sono rimasta in silenzio solo per il rispetto e il sentimento che ho provato verso alcune persone”, precisa Roberta, ma adesso “trovate altri argomenti per far parlare di voi, perché il limite lo stiamo superando e poi sono ca**i amari“.

Stando a quanto dichiarato da Roberta Di Padua, uno dei volti celebri di Uomini e Donne, in molti stanno cavalcando l’onda della sua popolarità, prendendola di mira con attacchi e critiche.

Lei però non ci sta e la sua risposta, arrivata tramite storie Instagram, non si è fatta attendere. Mantenendo la calma e con toni molto pacati, Roberta è apparsa in costume pronta a dire la sua sulle polemiche degli ultimi giorni.

Roberta Di Padua, lo sfogo e la replica alle accuse

La dama di Uomini e Donne, il celebre programma di Maria De Filippi nel quale sbocciano nuovi amori, ultimamente è stata criticata e a lei sono state indirizzate diverse accuse, che non ha digerito e alle quali ha presto replicato.

Tuttavia, non è chiaro il destinatario delle sue parole, condivise sul suo profilo Instagram attraverso videoselfie pubblicati nelle sue storie.

Nello studio della famosa trasmissione in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, Riccardo ha accusato Roberta di essere interessata alla visibilità e, per questo motivo, avrebbe comprato follower su Instagram. Tanti sembrano credere alle sue considerazioni e la posizione della Di Padua appare compromessa. Lei davanti alle telecamere di Uomini e Donne si è subito difesa ed è tornata a farlo sui social, dopo essere stata criticata da diversi utenti.

Roberta Di Padua, lo sfogo e il rapporto con Riccardo

Sembrava essere nato l’amore tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, usciti insieme da Uomini e Donne. Tuttavia, solo poco tempo dopo, il gossip nostrano ha cominciato a individuare alcuni segnali di crisi tra i due. La conferma è arrivata nell’arco di poche settimane, quando la storia è definitivamente giunta al capolinea.

Dopo l’addio, Riccardo ha rilasciato pesanti dichiarazioni. Le sue parole sono apparse particolarmente critiche nei confronti della sua ex. Infatti, stando a quanto detto dal celebre volto di Uomini e Donne, Roberta avrebbe voluto fingere di essere ancora fidanzata con lui solo per ottenere più visibilità.

Lei ha subito smentito, negando quanto dichiarato nei suoi confronti. Per la Di Padua, infatti, Riccardo si sarebbe voluto vendicare, perché lei aveva svelato che l’ex compagno seguiva ancora Ida su Instagram. Per Roberta quindi, Riccardo avrebbe ancora la testa occupata da Ida, la sua ex fidanzata, e nutrirebbe rancore verso di lei.