Roberto Bolle è stato paparazzato a largo di Capri durante la vacanza con il fidanzato Daniel Lee.

Roberto Bolle con il fidanzato Daniel Lee

In molti conoscono il ballerino Roberto Bolle, in pochi invece sanno chi è il fidanzato. Si tratta di Daniel Lee, a capo della maison Burberry dopo l’abbandono dell’ex direttore creativo.

Con il ballerino la frequentazione va avanti da 3 anni e il settimanale Chi li ha ripresi mentre si scambiavano teneri baci e coccole in barca.

Sono più innamorati che mai e non nascondono certo le loro effusioni ai fotografi che li hanno beccati in Costiera Amalfitana, dove si stanno concedendo un weekend di vacanza settembrina.

Chi è Daniel Lee, fidanzato di Roberto Bolle

Il designer di moda inglese che ha preso le redini della direzione creativa di Burberry, è legato all’étoile italiano da 3 anni e nonostante gli impegni lavorativi di entrambi riescono sempre a ritagliarsi del tempo per passare insieme qualche giornata.

Daniel Lee ha conquistato il cuore del ballerino italiano e si vede. Per quanto riguarda la sua carriera, sappiamo che prima di approdare da Burberry ha trascorso molti anni nella direzione creativa di Bottega Verde. Poi appunto ha preso il posto di Riccardo Tisci nella maison.

Le immagini che li riprendono al mare, mostrano un rapporto solido. I due – 37 anni il designer e 48 anni il ballerino – si rilassano in barca prima da soli e poi raggiungono gli amici.

Roberto Bolle tiene molto al suo privato tanto da non parlarne mai. Tuttavia non ha problemi a mostrare al pubblico l’amore per il suo Daniel.