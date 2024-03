Roberto Vecchioni in Procura: denunciato per diffamazione da Geronimo La Russa

Roberto Vecchioni in Procura a Firenze dopo la querela per diffamazione presentata a suo carico da Geronimo La Russa

Roberto Vecchioni è stato ieri in Procura a Firenze a seguito di una querela per diffamazione presentata a suo carico da Geromino La Russa, figlio maggiore del presidente del Senato.

Lo scorso luglio Vecchioni aveva raccontato un aneddoto, risalente ad un evento avvenuto nel 1997, partecipando al festival La Gaberiana a Firenze.

Le parole del cantautore riguardavano una vicenda legata alla figlia che, all’epoca 14enne, organizzò una festa in casa con alcune amiche e alla quale si presentarono anche alcuni ragazzi più grandi che rubarono alcuni oggetti.

«Uno di quei ragazzi si chiamava Geronimo». All’epoca dei fatti Vecchioni si recò dalla polizia a sporgere denuncia, i ragazzi vennero identificati, tuttavia non è mai stato effettuato un procedimento nei confronti di nessuno.

Nonostante, il cantautore si fosse limitato al nome senza specificare il cognome, il diretto interessato si è sentito chiamato in causa e ha sporto querela per diffamazione.

Il cantante ha chiesto di essere sentito dai magistrati. Per tale ragione, ieri mattina si è presentato alla Procura di Firenze per riferire, accompagnato dai suoi legali, alla polizia giudiziaria quanto accaduto e la sua posizione in merito.