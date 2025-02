Roccaraso e Ovindoli: il turismo invernale riparte con la neve

Il ritorno della neve e del turismo

La recente nevicata ha riportato entusiasmo tra gli amanti della montagna e del turismo invernale. Roccaraso, una delle mete più ambite dell’Alto Sangro, ha registrato un notevole incremento delle prenotazioni. Sono arrivate 80 richieste sul sito ufficiale dell’ente locale, ma solo 63 sono state accolte a causa di alcune anomalie nelle targhe. Questo segnale positivo è un chiaro indicativo della voglia di tornare a sciare e godere delle bellezze naturali della zona.

Ovindoli: una situazione diversa

Contrariamente a Roccaraso, Ovindoli ha visto un numero limitato di prenotazioni, con solo dieci bus prenotati per il weekend. Nonostante la sfida lanciata dai tiktoker, l’afflusso di turisti è stato modesto. Tuttavia, il sindaco Angelo Ciminelli ha sottolineato che le piste sono pronte ad accogliere i visitatori, con una maggiore quantità di neve rispetto ad altre località. La situazione è destinata a migliorare, con l’auspicio di attrarre più turisti nei prossimi giorni.

Controlli e sicurezza

Il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, ha rassicurato i cittadini e i turisti sulla gestione dei flussi. Con 13 bus previsti per sabato e 50 per domenica, la situazione è sotto controllo grazie a un sistema di monitoraggio collaudato. Gli autobus dovranno seguire percorsi specifici, passando per la “dogana” tra Castel di Sangro e Rioniero Sannitico, per garantire la sicurezza di tutti. Questo approccio ha già dimostrato di funzionare, riducendo il caos che si era verificato a fine gennaio.

Un settore in ripresa

Il settore turistico, duramente colpito dalla pandemia, sta mostrando segni di ripresa. Dopo una perdita di incassi del 40% nel 2024, quest’anno si prevede un aumento del 60% nell’indotto economico del comprensorio. Le piste di Roccaraso e Rivisondoli sono in ottime condizioni, con 52 delle 58 piste aperte. Gli operatori locali, come Dario Colecchi di Federturismo, evidenziano gli sforzi compiuti per migliorare l’offerta turistica, con investimenti significativi che hanno portato a piste innovative.

Ovindoli: un’accoglienza calorosa

Ovindoli, pur avendo registrato meno affluenza, è pronta a ricevere i turisti. Con sei impianti aperti e undici piste disponibili, la località offre opportunità di sci per tutti. Giancarlo Bartolotti, titolare degli impianti, ha dichiarato che il fine settimana è previsto un overbooking, ma anche nei giorni feriali ci sono visitatori. La qualità della neve e delle piste è ottima, rendendo l’esperienza sciistica molto piacevole.