Tutti gli incidenti capitati a Rocco Siffredi sul set di film per soli adulti. Ecco di quali si tratta.

Gli attori non sono immuni da incidenti sul set e ne sa qualcosa Rocco Siffredi, che una volta durante le riprese di un film per soli adulti sarebbe addirittura svenuto.

Rocco Siffredi: gli incidenti sul set

Stando a quanto riporta Dagospia sarebbero stati parecchi gli incidenti sul set che hanno visto protagonista Rocco Siffredi.

Il celebre attore di film per soli adulti una volta sarebbe addirittura svenuto durante una performance, mentre una volta avrebbe finito per ottenere un occhio nero a causa di una gomitata non prevista.

Secondo il sito di Roberto D’Agostino, Siffredi avrebbe anche finito per rompere la mascella a una collega durante le riprese di un film: “Si spaventò a morte”, si legge sul sito, e ancora: “La colpa era del vero ex della tipa, un vero criminale, che le aveva rotto l’arcata dentale, che un dentista aveva aggiustato” ma che durante la performance a luci rosse “era ceduta di nuovo”.

Siffredi e Lulù Selassié

Nei giorni scorsi Rocco Siffredi è tornato a far parlare di sé per una sorpresa fatta a Lulù Selassié al Grande Fratello Vip. Il celebre attore ha voluto manifestare alla principessa etiope tutta la sua ammirazione e le ha promesso che si sarebbero conosciuti dal vivo una volta terminata la sua avventura all’interno del programma.

“Lulù sono qui per la festa della donna, sei la donna che mi interessa di più nella Casa, la più sincera, la più vera, la più simpatica, come piace a me e come sono io”, ha dichiarato l’attore.