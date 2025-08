In un incontro pubblico, ecco cosa ha detto Rocìo Munoz Morales, compagna o ex, di Raoul Bova!

Per la prima volta Rocìo Munoz Morales parla in pubblico dopo il caso mediatico degli audio del suo compagno, ormai ex, Raoul Bova e la modella Martina Ceretti.

Rocìo Munoz Morales in pubblico dopo il caso degli audio di Raoul Bova: “Essere sincere, fiere di sé”

Rocìo Munoz Morales, attrice e conduttrice di origine spagnola, nonché compagna di Raoul Bova, è apparsa in pubblico, per la prima volta, da quando è scoppiato il caso mediatico legato agli audio di Raoul Bova e della modella Martina Ceretti.

L’attrice, ospite del Magna Grecia Film Festival, a Soverato, in Calabria, parla dei valori che l’hanno resa la donna che è oggi.

Le prime dichiarazioni di Rocìo Munoz Morales

Il primo incontro in pubblico dopo il caos creato dagli audio diffusi da Fabrizio Corona che vedono protagonisti Raoul Bova e la sua amante o presunta, Martina Ceretti. Rocìo Munoz Morales, ospite al Magna Grecia Film Festival di Soverato, ha parlato del suo modo di vivere la vita, affrontare i problemi, e soprattutto di essere fedele ai suoi valori di sincerità e rispetto.

“Donne pure, fiere di loro stesse, della propria verità, rispettose, gentili, sincere e questo credo che per la mia esperienza è quello che mi rende la donna forte che sono oggi. Tutti questi valori che io ho, che ho succhiato da mia madre e dalle mie sorelle, io credo che nella vita le persone con il cuore buono, le persone perbene, chi dice grazie, chi dice per favore, chi sorride agli altri, chi è altruista, sia più forte rispetto a quelli che vivono un po’ più incavolati e ce l’hanno un po’ più con gli altri”.

La frecciatina a Raoul Bova?

“Io amo la verità della Calabria, è una terra che mi arriva nuda nel suo bello e nel suo brutto ma accoglie, non ha paura di essere se stessa. Ma quando una terra è così vera, sincera, ha una potenza che in altri posti con più possibilità non hanno”, ha detto la Morales, e in queste parole in molti hanno letto una frecciatina a Raoul Bova.

Infine Rocìo ha parlato di come sta in questo momento: “Giro da tre giorni in posti che non conoscevo, con le mie bambine e la mia mamma e trovo sempre luoghi che mi sorprendono. Sono molto felice”.