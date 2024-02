Un’incursione da parte degli attivisti animalisti ha agitato la tranquillità di Roma in un blitz che ha colpito la suggestiva piazza del Popolo.

Roma, attivisti imbrattano la fontana di Piazza del Popolo

I due militanti coinvolti hanno vandalizzato la nota fontana dei Leoni, avventandosi sulla candida base dell’obelisco e sulle statuette raffiguranti gli animali, imbrattandole con una mescolanza di vernici quali il giallo, il rosso e l’arancione.

Nel corso dell’azione, il duo ha anche esposto un messaggio inequivocabile, inciso nella vernice ancora fresca: “Basta animali nei circhi”. L’atto ha richiamato l’attenzione delle forze dell’ordine, con l’intervento tempestivo dei carabinieri, che hanno prontamente fermato gli animalisti responsabili dell’atto di vandalismo. I due individui, un uomo di 33 anni e una donna di 29, saranno sottoposti a denuncia per danneggiamento.

Roma, rivendicata l’incursione degli attivisti in Piazza del Popolo sui social

L’incidente ha suscitato un’eco anche sui canali social, dove il movimento “Ribellione Animale” ha rivendicato con orgoglio l’azione. In un post su Instagram, è stata annunciata ufficialmente la Campagna Kimba – Ruggiti di Libertà, motivata e ispirata dalla recente fuga del leone Kimba, prigioniero in un circo, avvenuta l’11 novembre a Ladispoli. Il movimento ha giustificato il gesto come un atto di disobbedienza civile non violenta, ponendolo come l’inizio ufficiale di una campagna volta a sensibilizzare sull’uso degli animali nei circhi e a promuovere la loro libertà.