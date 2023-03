Daniele Mazzaroppi è morto a soli 30 anni a causa di un terribile incidente sulla Cristoforo Colombo, a Roma. La sua moto si è scontrata contro un’auto guidata da un 71enne.

Roma, auto contro moto: Daniele Mazzaroppi morto a 30 anni

Daniele Mazzaroppi è morto a 30 anni in un incidente sulla Cristoforo Colombo, a Roma. Per cause da accertare, la sua moto si è scontrata con un’auto guidata da un uomo di 71 anni, che si è fermato a prestare soccorso. Il giovane chef di un noto panificio romano è morto sul colpo e i soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi del caso. La strada è stata chiusa per la messa in sicurezza e i veicoli sono stati sequestrati per gli accertamenti. La salma di Daniele è stata portata in obitorio mentre il conducente dell’auto, sotto shock, ha effettuato tutti i test e rischia di essere indagato per omicidio stradale.

La vittima dell’incidente

Daniele Mazzaroppi era un cuoco e un panettiere, il braccio destro di Matteo Valentini, con cui aveva iniziato l’avventura di Triticum, un micropanificio e laboratorio alimentare in zona Fermi. Prima aveva lavorato al ristorante il Pagliaccio di Roma. La dinamica dell’incidente non è chiara, ma via Cristoforo Colombo si conferma una delle strade più pericolose di Roma. L’incidente è avvenuto a poche decine di metri da dove ha perso la vita Francesco Valdisserri, 19enne investito e ucciso lo scorso ottobre da un’auto guidata sauna ragazza ubriaca.