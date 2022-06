Roma, branco di cinghiali assalta e devasta un condominio dietro il Vaticano

L'incursione di due femmine adulte e di 8 piccoli in un complesso di palazzine: branco di cinghiali assalta e devasta un condominio dietro il Vaticano

Danni ingenti e rischio per la salute a Roma, dove un branco di cinghiali assalta e devasta un condominio dietro il Vaticano. L’incursione dei suini selvatici in zona Valle Aurelia è solo l’ultima di una lunga serie di “blitz”. Questo episodio in particolare si è verificato alle spalle del Vaticano e ai piedi del parco di Monte Ciocci.

Si tratta di una una zona verde “limitrofa a quella più ampia del parco del Pineto”.

Branco di cinghiali assalta un condominio

Secondo quanto riportato dall’Agi due femmine adulte e 8 piccoli sarebbero entrati da uno degli accessi pedonali di un complesso ex Ater. Le palazzine si trovano di fronte al centro commerciale Aura. A quel unto i suini selvatici hanno iniziato a rovesciare vasi in cerca di vermi e tuberi delle piante, poi hanno aggredito i cani degli inquilini e spaventato i bambini che a quell’ora giocavano nell’area.

La polizia “sgombera” i suini selvatici

Ci è voluto l’intervento della polizia per allontanare il piccolo ma agguerrito branco. Dal canto suo l’amministratrice del condominio ha immediatamente chiesto l’intervento urgente di RomaNatura. Si tratta dell’ente che gestisce il patrimonio naturale nel territorio comunale di Roma. L’istanza è per chiudere i confini del parco del Pineto lato via Patetta.