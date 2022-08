Roma, Milano e Torino: come sarà il clima fra 30 anni? Lo studio shock

Un gruppo di climatologi del politecnico di Zurigo ha presentato una ricerca sull'evoluzione del clima a Roma, Milano e Torino nei prossimi 30 anni

Come sarà il clima a Milano, Roma e Torino fra trent’anni? Un gruppo di climatologi dell’Eth, il politecnico di Zurigo, ha provato a dare una risposta pubblicando una nuova ricerca sul cambiamento climatico. Gli studiosio hanno preso in esame un totale di 520 città da più di un lione di abitanti: per l’Italia, quelle considerate sono state la Capitale, poi Milano e Torino.

Lo studio sul clima: come saranno Milano, Roma e Torino fra 30 anni?

Gli scienziati hanno preso in considerazione 19 diverse variabili climatiche che riguardano temperature e precipitazioni, per provare a determinare come sarà il clima nelle diverse città fra 3 decenni. Per quanto riguarda Roma, gli scienziati hanno appurato che il clima sarà simile ad Antalya, città turca in cui, in genere, non piove per un terzo dell’anno.

Milano e Torino arriveranno ad essere simili, invece, alle attuali Austin e San Antonio, entrambe città del Texas. In queste città USA, di solito, ci sono oltre 30 gradi da maggio a settembre e le piogge sono davvero davvero scarse.

Il funzionamento dello studio: sono previsioni ottimistiche

Da sottolineare che lo studio degli esperti si è basato su delle previsioni ottimistiche, con le emissioni di CO2 che sono state mantenute pressocchè uguali a quelle odierne.

In realtà sappiamo bene che, purtroppo, le emissioni di anidride carbonica andranno probabilmente ad aumentare ancora nei prossimi anni, se non ci sarà un’inversione di tendenza.