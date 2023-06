Un ragazzo in Audi stava tornando da una serata con gli amici: nel corso del tragitto ha investito un 37enne in scooter. La vittima, di professione guardia di finanza, si chiamava Wagner Carcione. Stava per diventare papà. Il tragico incidente è avvenuto a Ostia (Roma). Il giovane, responsabile del sinistro, si è inizialmente reso irreperibile, ma dopo 16 ore è andato a costituirsi. Carcione è la 65esima vittima delle strade di Roma e provincia da inizio anno. Wagner aveva da poco iniziato il lavoro presso l’aeroporto di Fiumicino, dove si stava recando poco prima della morte, avvenuta la mattina dello scorso 4 giugno.

Investe 37enne in scooter: si è consegnato ai carabinieri

Il ragazzo alla guida dell’auto era probabilmente sotto choc a causa dell’incidente, ma alla fine si è consegnato ai carabinieri. Come informa Today, adesso la posizione del giovane è al vaglio della polizia locale di Roma Capitale che, assieme agli agenti del gruppo Tintoretto, sta indagando per omicidio stradale. Al momento gli agenti sono impegnati nel ricostruire le esatte dinamiche dell’incidente.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo quanto ricostruito finora, Wagner Carcione si stava dirigendo con lo scooter al suo posto di lavoro presso il Leonardo Da Vinci quando è stato travolto da un’Audi con alla guida un ragazzo, in via Antonio Forni, all’altezza dell’incrocio con via Guido Vincon. L’impatto non ha lasciato scampo al 37enne.