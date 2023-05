La squadra di Josè Mourinho ha raggiunto la seconda finale europea in due anni: dove vedere in Tv il match Roma-Siviglia

Ai giallorossi bastava il pareggio per passare il turno delle semifinali e raggiungere la finale di Europa League. Uno 0 a 0 con qualche grattacapo, ma alla fine il risultato è stato raggiunto: a Budapest la Roma sfiderà il Siviglia.

Europa League, finale Roma-Siviglia: come ci sono arrivate le squadre

Mentre gli spagnoli eliminavano la Juventus con il gol decisivo del 2 a 1 segnato da Lamela ai tempi supplementari nello stadio di casa, la Roma se la stava vedendo brutto contro il Bayer Leverkusen. I tedeschi calciano diverse volte verso la porta romanista, ma la difesa giallorossa regge l’urto e strappa uno 0 a 0 più che mai d’oro. Per Josè Mourinho e i suoi ragazzi si tratta della seconda finale europea, dopo quella vinta in Conference League 12 mesi fa, in soli due anni. Il tecnico portoghese, imbattuto in carriera quando è arrivato a questo punto delle competizioni continentali, dovrà sfidare il “Real Madrid dell’Europa League”, quel Siviglia che in passato si è già laureato campione per 6 volte.

Europa League, finale Roma-Siviglia: dove vederla in Tv

Il match andrà in onda la sera del 31 Maggio prossimo alle ore 21:00 e non solo su Sky Sport, l’emittente che detiene i diritti esclusivi della competizione. Se non si è in possesso di un abbonamento alla Tv satellitare e non ci si potrà sintonizzare sul canale 201 della piattaforma, basterà spostarsi su Tv8. Per la felicit di tutti gli appassionati di calcio italiani, la finale di Europa League, infatti, sarà data anche in chiaro.