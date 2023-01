Roma, Travolge due bambini e una donna: scappa e poi aggredisce un vigile, arrestato

Arrestato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 gennaio 2023, un uomo 60enne che ha seminato il panico su via Nomentana a Roma.

Dopo aver investito due bambini e una donna, si è dato alla fuga. Ha poi preso a pugni, per sottrarsi all’arresto, uno degli agenti della Polizia Locale intervenuti.

L’intero circondario è sotto shock

L’incidente è avvenuto all’altezza di via Giampiero Arci: l’uomo, alla guida di una Dacia Dokker, ha messo sotto prima i due bambini, di sette e undici anni, e poi una donna 60enne. Prima di schiantarsi contro una macchina in sosta, nessun segno di voler prestare soccorso.

All’arrivo delle forze dell’ordine, ha cercato di opporre resistenza aggredendo un’agente della Polizia Locale che tentava di arrestarlo. In attesa che il fermo sia convalidato, il 60enne si trova ora negli uffici del gruppo di zona.

Le persone coinvolte nell’incidente

Scattato l’allarme, sono intervenuti sul posto i sanitari del 118, che hanno trasportato i due bambini all’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù: dovrebbero essere fuori pericolo.

Gravi, invece, le condizioni della donna, che pure tuttavia non dovrebbe essere in pericolo di vita. Ricoverata in codice giallo anche l’agente vittima dell’aggressione. Non sono noti al momento ulteriori dettagli riguardo la ricostruzione dei fatti. Si attendono i risultati dei test di rito per verificare l’eventuale presenza di alcol o stupefacenti nel sangue del 60enne.