Roma, i residenti di via Asiago si ribellano allo show di Fiorello: "Non dorm...

Roma, i residenti di via Asiago si ribellano allo show di Fiorello: "Non dorm...

A Roma via Asiago protesta contro le riprese del programma di Rosario Fiorello Viva Rai2!: "Non dormiamo da mesi e la situazione è diventata insostenibile"

Tanto successo, troppo rumore. La trasmissione Viva Rai2! di Rosario Fiorello ha chiuso registrando un record di ascolti: 1,1 milioni di spettatori per uno share pari al 23% (all’inizio si aggirava attorno al 2%). Il rovescio della medaglia è che, registrato dentro una glass room via Asiago a Roma, le riprese dello show hanno finito per esasperare i residenti della zona.

Parla un abitante di via Asiago

Di seguito, le parole di un residente a FanPage.it: «Non dormiamo da mesi. Non ce l’abbiamo con Fiorello, sia chiaro. La trasmissione è bella e guardata da tantissime persone. Ma noi siamo ostaggio delle nostre abitazioni, ci è impossibile riposare e uscire di casa in tranquillità. Ci hanno sempre chiesto scusa e detto che avrebbero rimediato al problema. Le cose miglioravano per un periodo, il volume era più basso e venivano prese delle accortezze. Ma dopo un po’ tornava tutto come prima. In questi ultimi giorni poi, con la chiusura del programma alle porte, la situazione è diventata insostenibile».

Che intenzioni ha la Rai?

L’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio ha fatto il punto sul programma, che tornerà nella prossima stagione soltanto dopo aver trovato un compromesso con gli abitanti della via romana: «Fiorello ha detto che dovrò fare io l’amministratore di condominio di via Asiago incontrando i residenti, perché oggettivamente un po’ di confusione c’è stata. Spero di trovare una soluzione che consenta di ritornare. Si tratta di un programma che vive su strada ed è necessario trovare un modo perché sia compatibile con il rispetto di chi vive lì» ha commentato Sergio.