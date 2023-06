Quando è troppo, è troppo. Il nuovo Amministratore delegato della Rai Roberto Sergio non accetta che si parli di «epurazioni» riguardo le modifiche nei ruoli di conduzione dei programmi della televisione di Stato. «Ho sempre pensato che si dovesse cambiare, circolare, aggiungere, ma mai epurare» afferma al Festival dell’Innovazione organizzato da Il Foglio.

L’addio di Fazio e Annunziata

«Fabio Fazio se n’è andato un giorno prima che io prendessi l’incarico di amministratore delegato. […] Su Lucia Annunziata ho sempre espresso giudizi positivi. Avevo riconfermato il suo programma (Mezz’ora in più, ndr) per la prossima stagione senza alcun tipo di censura. L’avevo rassicurata, chiedendole anzi di confermare le sue puntate fino a fine giugno. […] Una cosa è certa: in Rai scene come quella tra Rosa Chemical e Fedez al Festival di Sanremo non s’hanno più da vedere. Il problema non è stato il bacio tra due persone dello stesso sesso – e ci mancherebbe –, bensì l’atto sessuale simulato in prima fila, […] è stato inaccettabile. Se ricapiterà una cosa del genere, non sarà ovviamente consentita».

Viva Rai2!, che fine farà?

Roberto Sergio ha poi fatto il punto sul programma romano di Rosario Fiorello Viva Rai2!, che nella prossima stagione tornerà soltanto dopo aver trovato un compromesso con gli abitanti di via Asiago, che si sono lamentati per i rumori di prima mattina a causa dello show: «Fiorello ha detto che dovrò fare io l’amministratore di condominio di via Asiago incontrando i residenti, perché oggettivamente un po’ di confusione c’è stata. Spero di trovare una soluzione che consenta di ritornare. Si tratta di un programma che vive su strada ed è necessario trovare un modo perché sia compatibile con il rispetto di chi vive lì».