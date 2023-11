Romina Carrisi: "Aspetto un maschio, gli insegnerò il rispetto per le donne"

Romina Carrisi ha svelato di essere in attesa di un maschietto e, dopo il tragico caso di Giulia Cecchettin, ha voluto rompere il silenzio.

Romina Carrisi: il messaggio contro la violenza sulle donne

Tra pochi mesi Romina Carrisi diventerà madre del suo primo figlio, un maschietto, e per questo ha sottolineato quanto si senta ancora più responsabile per la sua educazione. Dopo il tragico caso di Giulia Cecchettin (la 22enne uccisa dal suo ex fidanzato, Filippo Turetta), la figlia di Romina Power e di Al Bano ha scritto:

“Prima di sapere il sesso del mio bambino, mi domandavo se sarebbe stata una femmina. Non posso negare che sono stata assalita da paure e domande immediate considerando la cultura in cui viviamo. ‘Sarà pronta a difendersi una volta adolescente?’, ‘Riuscirò a educarla in modo tale da poterle far capire quella delicata linea tra l’essere perentoria e assertiva ma non aggressiva da non far… Svegliare i lupi?'”, e ancora: “Quando ho scoperto di aspettare un maschietto, ho visto l’opportunità nel mio piccolo di poter contribuire a una società migliore. L’educazione s’impara in casa. Punto (…) A tutte le mamme in attesa o che hanno bambini, insegnate ai vostri figli maschi cos’è rispetto verso le donne, la valenza della comunicazione verbale non violenta per districarsi da una discussione e l’abilità di allontanarsi invece di ricorrere alle mani, alla violenza e al voler prevalere. Evolviamoci per il bene dei nostri figli e delle nostre figlie”. Sui social in tanti hanno lodato il suo messaggio, e sperano di saperne presto di più.