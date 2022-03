Romina Pierdomenico ha confessato che Ezio Greggio non è il suo unico amore: chi è l'altro?

Romina Pierdomenico, giovane fidanzata di Ezio Greggio, ha confessato che il conduttore di Striscia la Notizia non è il suo unico amore. Da qualche giorno nella sua vita è entrata un’altra ‘presenza’ che le sta facendo perdere la testa.

Romina Pierdomenico: Ezio Greggio non è il suo unico amore

Intervistata dal Corriere della Sera, Romina Pierdomenico ha parlato un po’ della sua carriera. Ventinove candeline all’attivo, la ragazza è fidanzata dal 2018 con Ezio Greggio. I due hanno quasi 40 anni di differenza, ma questo non sembra un problema. Negli ultimi giorni, però, Romina ha ammesso che Ezio non è il suo unico amore. Nella sua esistenza è entrata un’altra ‘presenza’ che le ha fatto perdere la testa. No, non si tratta di un uomo, ma di un lavoro.

La Pierdomenico è stata ingaggiata da Radio 105, per la trasmissione radiofonica 105 Friends, con Tony Severo e Rosario Pellecchia. Per la 29enne si tratta della prima esperienza in radio e ne è felice. Ha ammesso:

“Cerco di fare tutto da sola, questa mia nuova avventura a Radio 105 è tutta farina del mio sacco, nessuno ha alzato il telefono per me…”.

La storia d’amore con Ezio Greggio

Romina ci ha tenuto a sottolineare che il suo debutto in radio non ha nulla a che fare con Ezio. Il conduttore di Striscia non l’ha raccomandata e lei cerca di parlare il meno possibile della loro storia d’amore. Ha dichiarato:

“Ho deciso di non parlarne più tanto, perché è una cosa della mia vita che genera pregiudizi. (…) è molto orgoglioso. Da lui imparo sempre qualcosa, quando condividi il tuo tempo con una persona così colta e talentuosa non puoi che crescere. Anche se molti modi di dire lui li ha imparati da me”.

La Pierdomenico si riferisce alle frasi in dialetto abruzzese che Greggio ha sganciato nel corso di Striscia la Notizia. Quando litigano, infatti, Romina parla solo in dialetto ed Ezio appare molto divertito.

La ricerca del successo

Romina ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 2012, quando ha partecipato a Miss Italia classificandosi seconda. In merito a questa esperienza, ha raccontato:

“Quando mi sono iscritta di nascosto dalla mia famiglia sapevo che avrei raggiunto almeno uno dei primi tre posti. Ho sempre sognato il mondo della televisione, forse perché sono nata in un posto in provincia di Pescara, dove l’unica evasione era il campetto davanti casa. Passavo giornate chiusa in camera a presentare e cantare, con un finto microfono. A ripensarci mi commuovo anche…”.

Oggi la Pierdomenico sta facendo di tutto per crescere professionalmente. Ogni giorno, infatti, studia canto e ballo. Il personaggio a cui si ispira? Michelle Hunziker, perché “non ha la puzza sotto al naso“.