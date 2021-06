Romina Pierdomenico, fidanzata di Ezio Greggio: “A causa della malattia ho perso il lavoro”

Romina Pierdomenico, fidanzata di Ezio Greggio, ha svelato le sofferenze legate alla sua malattia.

Romina Pierdomenico, modella fidanzata con Ezio Greggio, ha svelato le difficoltà da lei vissute a causa della sua malattia.

Romina Pierdomenico: la malattia

Romina Pierdomenico, modella e fidanzata di Ezio Greggio, ha svelato per la prima volta di soffrire di una malattia che ha messo a serio rischio la sua carriera: la psoriasi guttata.

Si tratta di una patologia infiammatoria che provoca macchie rosate su gran parte del corpo, ad eccezione del viso. Romina Pierdomenico ha svelato che una malattia simile sarebbe stata ovviamente poco compatibile col suo lavoro di modella e che, per questo, lei sarebbe stata costretta a rinunciare a molti colloqui di lavoro.

“Mi sono ritrovata senza lavoro e i tempi lunghi di guarigione mi impedivano di programmare qualsiasi colloquio. Non vedevo una via d’uscita e mi sono abbandonata allo sconforto”, ha confessato la modella, che si è rivolta a 3 specialisti prima di trovare una strategia per combattere contro la malattia.

Romina Pierdomenico: la guarigione

Romina Pierdomenico non è riuscita a guarire del tutto dalla malattia ma ha dichiarato che avrebbe trovato un’ottima strategia per tenerla a bada praticando sport e dedicandosi alla meditazione.

“Ho imparato a respirare e a tenere alla larga tutto ciò che poteva, e che può ancora adesso, causarmi stress: ambienti, abitudini, pensieri. Grazie alle posizioni yoga e alla meditazione sono riuscita a raggiungere quell’equilibrio necessario per guarire definitivamente dalla psoriasi”, ha confessato.

Romina Pierdomenico: la vita privata