Rosa Chemical: chi è il cantante di Sanremo 2023

Rosa Chemical batte tutti in quanto a polemiche ma lui di polemiche non ne vuole fare: ma chi è il cantante di Sanremo 2023? Dissacrante e non per finta, orgoglioso e molto più persona di quanto non suggerisca il personaggio.

Rosa Chemical è l’alias artistico di Manuel Franco Rocati, uno tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2023.

Rosa Chemical: chi è il cantante piemontese

All’Ariston lui presenterà il brano “Made in Italy” ed è un rapper italiano di 24 anni nato a Grugliasco, ma torinese da tempo. E proprio nel capoluogo piemontese Rosa Chemical ha cominciato la sua formazione artistica. E i tratti salienti? Lui si definisce “politicamente scorretto”, non ha preclusioni artistiche ed espressive e viene dal mondo dei graffiti.

Il rapper non ci ha messo molto a diventare un “big” del suo mondo e del suo genere, caratterizzandosi come una delle voci più dissacranti del panorama urban torinese.

Da Torino all’Italia e poi ovunque

Poi Torino gli è andata stretta e l’Italia gli è piaciuta. I media informano che dal 2018 è diventato anche uno dei modelli di Gucci in Italia ed ha calcato molte passerelle. Della sua sessualità Rosa Chemical ne parla spesso, volentieri ed anche lì senza preclusioni.

A Rolling Stone ha recentemente dichiarato: “Nessuno saprà mai cosa mi piace. Sono fatti miei. Non nascondo che mi piace fare sesso, ne ho sempre fatto tanto“. La canzone che presenta a Sanremo è stata scritta da lui e da Paolo Antonacci, il figlio di Biagio. Alla deputata Maddalena Morgante Rosa non piave per look e modi ma lu le ha replicato: “A chi non mi vuole a Sanremo auguro tanto amore, io invece li voglio“.