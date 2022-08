Rosa Perrotta e la psicoterapia: la confessione dell’influencer

Rosa Perrotta ha confessato di essersi sottoposta alla psicoterapia e ha svelato perché.

Rosa Perrotta ha confessato ai suoi fan sui social di aver intrapreso un percorso di psicoterapia e ha svelato perché.

Rosa Perrotta e la psicoterapia

Attraverso un post via social Rosa Perrotta ha svelato ai suoi fan di aver intrapreso un percorso di psicoterapia e ha specificato quanto per lei sia importante essersi presa cura di sé stessa e del suo benessere mentale.

“Come vi avevo detto, ho iniziato da poco un percorso di psicoterapia. Questo perché ho capito che per amarsi davvero si deve partire da dentro”, ha dichiarato l’influencer, finita al centro ultimamente di numerosi gossip riguardanti una sua presunta crisi con Pietro Tartaglione.

Rosa Perrotta: la crisi

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono genitori di due splendidi bambini e fino a poco tempo fa tra loro tutto sembrava scorrere liscio come l’olio.

Da alcuni mesi a questa parte i due sono stati al centro di numerose ipotesi riguardanti una loro presunta crisi sentimentale, ma per adesso entrambi hanno preferito mantenere il massimo riservo sulla notizia. Dopo la prima gravidanza Rosa Perrotta aveva confessato di aver avuto dei problemi con il suo compagno nell’intimità: “Oggi mi sento una suora. Pietro non mi ha sfiorato per mesi, anche una sua carezza mi faceva andare in bestia.

Ancora oggi non è più come prima. C’è un calo del desiderio allucinante. Al momento non voglio prenderla come se fosse una patologia. Il mio uomo ne soffre, all’inizio credeva che fossimo in crisi, ma è come se il mio corpo, adesso, appartenesse solo a mio figlio”.