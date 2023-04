Rosa Perrotta è stata travolta dalle critiche degli haters per essersi recata in vacanza insieme ai suoi figli e a Pietro Tartaglione a pochi giorni dalla guarigione di uno dei suoi due piccoli.

Rosa Perrotta contro gli haters

Ancora una volta Rosa Perrotta è stata travolta dalle critiche degli haters per la sua vita da mamma e, in queste ore, lei stessa ha deciso di replicare contro coloro che l’hanno presa di mira per aver portato i suoi figli in vacanza con lei e Pietro Tartaglione a pochi giorni da una brutta influenza che ha colpito il più piccolo. “Ripetiamo tutte insieme due concetti super utili. Il primo ce lo regala generosamente la scienza: i bambini si ammalano per virus e batteri”, ha scritto l’influencer sui social, e ancora:

“Il secondo concetto non ha basi scientifiche, lo ammetto. Ma è ancora più interessante: “Fatti i figli tuoi””. La sua replica al momento non sembra esser servita a placare le polemiche, e infatti sui social c’è chi le ha scritto: “Ecco come si ammala un figlio”, e ancora: “Dopo la febbre non mi sembrava il caso di fare uscire tuo figlio con questo vento”. Rosa Perrotta racconta spesso la sua vita insieme ai figli attraverso i social e per questo in molti non hanno perso l’occasione per intervenire sulla sua vita privata.