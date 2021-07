Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga bloccati in aereo: i video girati di nascosto

Bloccati in aereo per un imprevisto, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono stati ripresi di nascosto da un fan inopportuno

Un’altra piccola disavventura ha visto come protagonisti Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò durante il loro viaggio di ritorno dalla Sicilia. Dopo un forte ritardo dell’aereo causato da un imprevisto, i due ex gieffini sono stati infatti filmati di nascosto da un fan evidentemente poco avvezzo alle regole sulla privacy.

Fino a pochi giorno fa, Andrea e Rosalinda hanno passato una vacanza in pieno relax e divertimento in Sicilia, terra madre dell’ex volto della Ares Film. Tutto è andato benissimo fino a quando i due ex inquilini della casa di Cinecittà si sono recati all’aeroporto di Catania. Qui dovevano infatti prendere il volo di ritorno per Milano, città dove entrambi vivono.

Andrea e Rosalinda filmati di nascosto

Durante l’attesa, la 28enne messinese si è però lasciata andare a un duro sfogo sul suo account Instagram.

Qui ha raccontato del dettaglio ai follower la disavventura che ha vissuto appunto insieme alla sua dolce metà. “Oggi sembra davvero un film”, ha precisato l’ex gieffina, dicendo poi di trovarsi bloccata sul velivolo con Andrea a causa di una nuova eruzione dell’Etna.

Sempre dalle sue Ig Stories, Rosalinda Cannavò ha poi continuato dicendo di essere in attesa di partire, per poi confessare che un passeggero ha pensato di filmarli di nascosto, chiaramente senza il loro consenso.

L’hostess si è poi recata dal cliente per fargli notare l’atteggiamento irrispettoso nei confronti della coppia. Dal canto suo l’attrice si è detta sconvolta dalla sfacciataggine e dalla mancanza di rispetto di alcune persone.