Andrea Zenga difende Rosalinda Cannavò dai commenti degli haters: il post di sfogo

Andrea Zenga ha preso tenacemente le difese della fidanzata Rosalinda Cannavò, raggiunta ancora dai commenti degli haters per il suo aspetto fisico

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò stanno portando avanti loro storia d’amore nonostante le tante malelingue. Anche a distanza di parecchi mesi dalla fine del Grande Fratello Vip, infatti, l’attrice siciliana continua a ricevere commenti pessimi relativi al suo aspetto fisico.

Alcuni di essi, letti dallo stesso Andrea, lo hanno portato a replicare pesantemente contro gli attacchi davvero infami di tali haters.

“Rosalinda è una delle donne più belle che abbia visto struccata🥺se insulti la mia donna insulti me quindi evita la parte del bravo ragazzo perché non mi interessa”👏 Insultarla sul fisico sapendo quanto ha sofferto è pessimo e Andrea si conferma un gran signore🔝❤️❤️ #zengavo pic.twitter.com/erKpyugPiH — Erika Di Biasi (@BiasiErika) July 20, 2021

Rosalinda Cannavò: la confessione scioccante

A cercare di mettere un punto fermo alla questione era stata del resto la stessa Rosalinda, che su Instagram ha pubblicato una foto in costume seguita da un post molto lungo.

In esso l’ex gieffina ha ammesso di ricevere tutt’oggi molti attacchi sul suo aspetto fisico, sentendosi condizionata non solo nel pubblicare delle foto in costume, ma anche e soprattutto nella vita vera. La bellissima artista ha peraltro scritto di provare “spesso imbarazzo a stare in costume davanti alla gente”.