Anna Ora sarà concorrente del Grande Fratello Vip 6? L'indiscrezione sta trovando conferme

Secondo indiscrezioni Mediaset avrebbe dato il via alle trattative per avere Anna Oxa nel cast del GF Vip 6.

Anna Oxa concorrente del GF Vip 6?

Anna Oxa sarà uno dei nuovi volti del Grande Fratello Vip 6? Secondo indiscrezioni il programma avrebbe ripreso le trattative per avere la cantante all’interno del programma dopo che l’ipotesi era stata scartata un anno fa.

L’indiscrezione per il momento non ha ricevuto né conferme né smentite, ma in tanti tra i fan della cantante sperano di vederla presto in tv. Per Anna Oxa si tratterebbe di un grande ritorno tv dopo l’esperienza come giurata di Amici di Maria De Filippi (nel 2016).

Anna Oxa e gli altri volti del Gf Vip 6

La sesta edizione del Grande Fratello Vip, condotto sempre da Alfonso Signorini, dovrebbe prendere il via dal 13 settembre.

Come opinioniste sono scelte Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, mentre tra i concorrenti sembra che i nomi in lizza sarebbero quelli di Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e Asia Argento), il nuotatore Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi, ex flirt di Dayane Mello e Belen Rodriguez. Tra i nomi che invece sarebbero “saltati” vi è quello di Giovanni Ciacci, che nel 2021 non ha potuto prendere parte all’Isola dei Famosi per alcuni problemi di salute connessi alla sua positività al Coronavirus.

Anna Oxa oggi: la vita privata

Anna Oxa è stata sposata tre volte: la prima con il musicista Franco Ciani, la seconda con Behgjet Pacolli e la terza con Marco Sansonetti. Dalla sua storia d’amore con il batterista Gianni Belleno ha avuto i suoi due figli, Francesca e Qazim. Da tempo la cantante vive immersa nella natura e ha deciso di prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo. Nel 2019 ha sporto denuncia contro la Rai che a suo dire le avrebbe impedito di prendere parte ad alcuni programmi tv.

“Da quando nel 2013 mi sono fatta male a Ballando con le stelle, la Rai mi ha chiuso le porte, anche se io ho fatto causa solo nel 2019, perché comunque l’ufficio legale bloccava tutte le richieste dei programmi che mi volevano. Questa come la chiamate: non violenza? Ma io sono tranquilla, faccio la mia arte, la gente mi segue lo stesso”, ha dichiarato Anna Oxa.