Rosalinda Cannavò vicina a Dayane Mello dopo il lutto: “Ti amo”

Rosalinda Cannavò e Dayane Mello si sono riavvicinate dopo la scomparsa della madre di Dayane.

A pochi mesi dalla scomparsa del fratello 27enne Lucas, Dayane Mello ha dovuto fare i conti con la prematura scomparsa di sua madre. L’ex amica Rosalinda Cannavò è tornata a starle accanto.

Dayane Mello: è morta la madre

Un altro tragico lutto ha colpito Dayane Mello: nelle ultime ore la top model brasiliana ha perso sua madre, scomparsa a causa di un tumore che aveva da poco scoperto di avere.

Sui social in tanti si sono uniti al suo dolore mentre l’amica Rosalinda Cannavò ha deciso di starle accanto difronte a questo nuovo, terribile lutto. Alcuni mesi fa – prima della loro lite e del loro conseguente allontanamento – l’attrice era stata accanto a Dayane quando aveva perso suo fratello di 27 anni, Lucas (morto prematuramente in un incidente stradale). La stessa Dayane si è mostrata in compagnia di Rosalinda e ha scritto sui social: “Nella stanza degli interrogatori, quando ti ho visto, sapevo che sarebbe stato per sempre.

Saremo sempre qui l’una per l’altra e non c’è niente di più concreto e certo della nostra complicità e scambio. Grazie per essere sempre con me, perché io sarò sempre qui per te. Ti amo”.

Nella foto le due sembrano essere vicine come un tempo, e Rosalinda ha risposto all’amica: “E’ tutto racchiuso in una foto ma molto più nelle cose che ci diciamo in privato. Ti voglio un bene dell’anima amica mia. Non permettiamo a nessuno di dividerci, nemmeno a noi stesse, perché ci siamo date tanto nel corso di sei mesi, comprese litigate (chi non ne ha), ma quello era un gioco e nella vita voglio esserci per te”. In tanti tra i fan hanno gioito per l’amicizia “ritrovata” tra le due.

Dayane Mello: la lite con Rosalinda

Nonostante nella casa del GF Vip siano state migliori amiche, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello hanno interrotto i loro rapporti poco prima che lo show finisse. La modella brasiliana aveva manifestato la sua gelosia nei confronti del rapporto tra l’attrice ed Andrea Zenga, e in poco tempo i loro rapporti si erano deteriorati.

Dayane Mello: la morte della madre

Dayane Mello aveva confessato pubblicamente la malattia di sua madre solo alcune settimane fa. La morte della donna ha colpito la modella pochi mesi dopo il tragico lutto vissuto da Dayane per la scomparsa di suo fratello Lucas.